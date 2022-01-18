Церемонія The Best FIFA Football Awards 2021: визначено найкращих футболістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У швейцарському Цюриху підбігла до завершення церемонія нагородження найкращих футбольних персон – The Best FIFA Football Awards 2021, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Деталі
Найкращим футболістом року визнано польського нападника німецької "Баварії" Роберта Левандовського. Найкращим голкіпером серед чоловіків став сенегальський воротар англійського "Челсі" Едуард Менді.
Найкращим тренером чоловічих команд визнано німецького наставника англійського "Челсі" Томаса Тухеля.
Примітно, що у номінації "Найкращий тренер жіночих команд", де серед трійки фіналістів був нинішній наставник національної жіночої збірної України іспанець Луїс Кортес, перемогла англійка Емма Хейз ("Челсі").
Доповнення
Найкращим голкіпером жіночих команд стала чилійка з французького "Ліона" Крістін Ендлер, а найкращою футболісткою визнано представницю "Барселони", іспанку Алексію Путельяс.