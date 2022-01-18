Церемонія The Best FIFA Football Awards 2021: визначено найкращих футболістів світу

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 35247 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 106344 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 174030 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 169939 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 194684 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 188625 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146865 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151584 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172346 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182577 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 139980 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 118316 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 155588 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 92600 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 50289 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 440579 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 294236 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 358679 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 471981 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 92600 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 155588 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119722 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155330 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178936 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Церемонія The Best FIFA Football Awards 2021: визначено найкращих футболістів світу

Церемонія The Best FIFA Football Awards 2021: визначено найкращих футболістів світу

Київ • УНН

 • 47058 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У швейцарському Цюриху підбігла до завершення церемонія нагородження найкращих футбольних персон – The Best FIFA Football Awards 2021, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Деталі

Найкращим футболістом року визнано польського нападника німецької "Баварії" Роберта Левандовського. Найкращим голкіпером серед чоловіків став сенегальський воротар англійського "Челсі" Едуард Менді.

Найкращим тренером чоловічих команд визнано німецького наставника англійського "Челсі" Томаса Тухеля.

Примітно, що у номінації "Найкращий тренер жіночих команд", де серед трійки фіналістів був нинішній наставник національної жіночої збірної України іспанець Луїс Кортес, перемогла англійка Емма Хейз ("Челсі").

Доповнення

Найкращим голкіпером жіночих команд стала чилійка з французького "Ліона" Крістін Ендлер, а найкращою футболісткою визнано представницю "Барселони", іспанку Алексію Путельяс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99