Центральний вокзал у Києві відновив роботу, вибухівку - не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, передає УНН із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
У прес-службі також відзначили, що наразі вокзал працює у звичному режимі. Його роботу відновлено о 20:45.
Нагадаємо, повідомлення невідомої особи щодо мінування залізничного вокзалу надійшло до чергового по вокзалу сьогодні о 18:10, у зв’язку з цим було евакуйовано пасажирів та персонал вокзалу.
За даними “Укрзалізниці”, це не перший випадок повідомлення про замінування залізничних вокзалів з початку 2017 року. Жодне із них не підтвердилося.