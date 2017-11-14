Центральний вокзал у Києві відновив роботу, вибухівку - не знайшли

У прес-службі також відзначили, що наразі вокзал працює у звичному режимі. Його роботу відновлено о 20:45.

Нагадаємо, повідомлення невідомої особи щодо мінування залізничного вокзалу надійшло до чергового по вокзалу сьогодні о 18:10, у зв’язку з цим було евакуйовано пасажирів та персонал вокзалу.

За даними “Укрзалізниці”, це не перший випадок повідомлення про замінування залізничних вокзалів з початку 2017 року. Жодне із них не підтвердилося.