Центральный вокзал в Киеве возобновил работу, взрывчатку - не нашли

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время вокзал работает в обычном режиме. Его работу восстановлено в 20:45.

Напомним, сообщение неизвестного лица о минировании железнодорожного вокзала поступило к дежурному по вокзалу сегодня в 18:10, в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала.

По данным "Укрзализныци", это не первый случай сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов с начала 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось.