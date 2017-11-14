Центральный вокзал в Киеве возобновил работу, взрывчатку - не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В пресс-службе также отметили, что в настоящее время вокзал работает в обычном режиме. Его работу восстановлено в 20:45.
Напомним, сообщение неизвестного лица о минировании железнодорожного вокзала поступило к дежурному по вокзалу сегодня в 18:10, в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала.
По данным "Укрзализныци", это не первый случай сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов с начала 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось.