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"Це тихий жах": захист ознайомився з матеріалами справи Джемілєва

Київ • УНН

 • 15197 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Захист завершив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це на своїй сторінці в Facebook написав його адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Це тихий жах": захист ознайомився з матеріалами справи Джемілєва

"Сьогодні я завершив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва. Стороною захисту були досліджені 11 томів кримінальної справи, а також 18 оптичних дисків з фото, аудіо та відеозаписами, визнаними слідством речовими доказами. За підсумками ознайомлення, захистом було заявлено клопотання про припинення кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва. У тому числі через грубі процесуальні порушення, допущених слідством", - написав Полозов.

Він також навів кілька фактів, які показують "тотальну юридичну нікчемність пред'явлених Мустафі-ага звинувачень".

Наприклад, зі слів адвоката, в постанові про притягнення як обвинуваченого слідство вказує, що Мустафа Джемільов зробив незаконний перетин кордону в пункті пропуску "Армянськ".

"Навіть якщо абстрагуватися від питання відповідності нормам міжнародного права перебування в даному місці кордону РФ, і строго слідувати російському законодавству, Мустафа Джемілєв не міг порушити в даному місці кордон РФ, оскільки за станом на 3 травня 2014 року цього пункту пропуску не існувало. Його створили і ввели в експлуатацію лише через рік.

Прикордонна зона і відповідний режим там же були введені наказом ФСБ тільки через півроку після події", - пояснив юрист.

Також, за його словами, слідство стверджує, що Мустафа Джемілєв наперед знав, що йому заборонений в'їзд в РФ, проте в кримінальній справі відсутній документ, на підставі якого ця заборона була застосована.

Також, коментуючи звинувачення, передбачені ст. 224 і ч. 1 ст. 222 КК РФ, за словами Полозова, по ним вже давно закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності, в 2016 і в 2019 роках, а доказова база слідства будується на неприпустимих доказах - матеріалах ще української кримінальної справи, яка після окупації Криму потрапила в руки російських слідчих.

"Тепер, за процедурою, слідчий повинен скласти обвинувальний висновок і передати його на підпис прокурору, а вже той буде визначати до якого суду буде направлено справу. Поки в справі за підсудністю конкурують Армянський міський та Бахчисарайський районний суди. Ну і вишенька на торті. Активізація кримінальних справ проти Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Ленура Іслямова сталася в один день - 26 березня 2020 року. Мабуть, за вказівкою згори. Таким чином влада РФ висловила своє ставлення до заяви про марш до Криму, який так і не відбувся по причині розвитку пандемії коронавірусу", - додав адвокат.

Коментуючи матеріали, він також зазначив, що "з юридичної точки зору, це не кримінальна справа, а тихий жах".

Нагадаємо, на початку травня Слідчий комітет Росії в окупованому Криму завершив провадження попереднього розслідування у справі проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Як повідомляв УНН, омбудсмен Людмила Денисова в квітні повідомила. що так зване "Головне слідче управління по Республіці Крим і Севастополю" підготувало лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону РФ" і "незаконному поводженні зі зброєю".

У квітні також стало відомо, що Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

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