РФ продолжает преследовать лидера крымскотатарского народа Джемилева - Денисова

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33980 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42521 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58206 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59367 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83461 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75539 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101291 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130216 просмотра

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РФ продолжает преследовать лидера крымскотатарского народа Джемилева - Денисова

РФ продолжает преследовать лидера крымскотатарского народа Джемилева - Денисова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Так называемое “Главное следственное управление по Республике Крым и Севастополю” подготовило лидеру крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обвинения в “незаконном пересечении границы РФ” и “незаконном обращении с оружием”. Об этом в своем Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Денисова сообщила, что оккупационные власти РФ не изменяют своим традициям — продолжают преследовать лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который последние 6 лет всеми возможным способами борется за восстановление справедливости и возвращения Крыма под контроль Украины.

“Недавно так называемое “Главное следственное управление по Республике Крым и г. Севастополю” подготовило господину Мустафе обвинения в “незаконном пересечении границы РФ” и “незаконном обращении с оружием”, — написала

По ее словам, обвинения абсурдны, не имеют никакой юридической силы и нарушают права гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ведь подготовлены “Главным следственными управлением по Республике Крым и г. Севастополю” — то есть “органом”, которого де-юре не существует.

“Призываю международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора с целью прекращения Российской Федерацией нарушений норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод, незаконное преследование граждан Украины и привлечения их к ответственности за преступления, которые они не совершали”, — отметила Денисова.

Напомним, оккупационная прокуратура Крыма вручила предостережение “о недопустимости экстремизма” сестре Джемилева.

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