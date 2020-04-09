РФ продовжує переслідувати лідера кримськотатарського народу Джемілєва – Денісова

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Так зване “Головне слідче управління по Республіці Крим і Севастополю” підготувало лідеру кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва звинувачення у “незаконному перетині кордону РФ” та “незаконному поводженні зі зброєю”. Про це у своєму Facebook повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.