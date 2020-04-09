РФ продовжує переслідувати лідера кримськотатарського народу Джемілєва – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Так зване “Головне слідче управління по Республіці Крим і Севастополю” підготувало лідеру кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва звинувачення у “незаконному перетині кордону РФ” та “незаконному поводженні зі зброєю”. Про це у своєму Facebook повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
Денісова повідомила, що окупаційна влада РФ не зраджує своїм традиціям — продовжує переслідувати лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва, який останні 6 років усіма можливим способами бореться за відновлення справедливості та повернення Криму під контроль України.
“Нещодавно так зване “Главное следственное управление по Республике Крым и г. Севастополю” підготувало пану Мустафі звинувачення у “незаконному перетині кордону РФ” і “незаконному поводженні зі зброєю”, — написала
За її словами, звинувачення є абсурдними, не мають жодної юридичної сили та порушують права гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, адже підготовлені “Главным следственным управлением по Республике Крым и г. Севастополю” — тобто “органом”, якого де-юре не існує.
“Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на державу-агресора з метою припинення Російською Федерацією порушень норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема незаконне переслідування громадян України та притягнення їх до відповідальності за злочини, які вони не скоювали”, — наголосила Денісова.
Нагадаємо, окупаційна прокуратура Криму вручила застереження “про неприпустимість екстремізму” сестрі Джемілєва.