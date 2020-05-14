“Это тихий ужас”: защита ознакомилась с материалами дела Джемилева

“Сегодня я завершил ознакомление с материалами уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева. Стороной защиты были исследованы 11 томов уголовного дела, а также 18 оптических дисков с фото, аудио и видеозаписями, признанными следствием вещественными доказательствами. По итогам ознакомления, защитой было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева. В том числе из-за грубых процессуальных нарушений, допущенных следствием”, — написал Полозов.

Он также привёл несколько фактов, показывающих “тотальную юридическую ничтожность предъявленных Мустафе-агъа обвинений”.

К примеру, со слов адвоката, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следствие указывает, что Мустафа Джемилев совершил незаконное пересечение границы в пункте пропуска “Армянск”.

“Даже если абстрагироваться от вопроса соответствия нормам международного права нахождения в данном месте границы РФ, и строго следовать российскому законодательству, Мустафа Джемилев не мог нарушить в данном месте границу РФ, поскольку по состоянию на 3 мая 2014 года этого пункта пропуска не существовало. Его учредили и ввели в эксплуатацию только год спустя.

Пограничная зона и соответствующий режим там же были введены приказом ФСБ только спустя полгода после события”, — пояснил юрист.

Также, по его словам, следствие утверждает, что Мустафа Джемилев заведомо знал, что ему запрещён въезд в РФ, однако в уголовном деле отсутствует документ, на основании которого этот запрет был применён.

Также, комментируя обвинения, предусмотренные ст. 224 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, со слов Полозова, по ним уже давно истёк срок привлечения к уголовной ответственности, в 2016 и в 2019 годах, а доказательственная база следствия строится на недопустимых доказательствах — материалах ещё украинского уголовного дела, которое после оккупации Крыма попало в руки российских следователей.

“Теперь, по процедуре, следователь должен составить обвинительное заключение и передать его на подпись прокурору, а уже тот будет определять в какой суд будет направлено дело. Пока в деле по подсудности конкурируют Армянский городской и Бахчисарайский районный суды. Ну и вишенка на торте. Активизация уголовных дел против Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова произошла в один день — 26 марта 2020 года. Видимо, по указке сверху. Таким образом власти РФ выразили своё отношение к заявлению о марше в Крым, который так и не состоялся по причине развития пандемии коронавируса”, — добавил адвокат.

Комментируя материалы, он также отметил, что “с юридической точки зрения, это не уголовное дело, а тихий ужас”.

Напомним, в начале мая Следственный комитет России в оккупированном Крыму завершил производство предварительного расследования по делу против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Как сообщал УНН, Омбудсмен Людмила Денисова в апреле сообщила, что так называемое “Главное следственное управление по Республике Крым и Севастополю” подготовило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинения в “незаконном пересечении границы РФ” и “незаконном обращении с оружием”.

В апреле также стало известно, что Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.