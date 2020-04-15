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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32131 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40864 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56874 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58190 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 74837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Прокуратура АР Крым открыла производство из-за преследования РФ Джемилева

Прокуратура АР Крым открыла производство из-за преследования РФ Джемилева

Киев  •  УНН

 • 14326 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Прокуратура АР Крым расследует незаконное преследование оккупантами лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

“Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 13 апреля 2020 года оккупационные “правоохранительные органы” РФ незаконно предъявили обвинение Мустафе Джемилеву по трем эпизодам, связанным с событиями, которые происходили в оккупации полуострова: “незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ ); небрежной хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)”.

“Такие действия оккупационных властей нарушают требования ст. 70, ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Ретроспективное применение уголовного законодательства на оккупированной территории путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ за события, которые происходили до начала оккупации полуострова, является серьезным нарушением норм данной Конвенции”, — отмечается в сообщении.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированному ею Крыму.

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