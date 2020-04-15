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Прокуратура АР Криму відкрила провадження через переслідування РФ Джемілєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прокуратура АР Крим розслідує незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 13 квітня 2020 року окупаційні “правоохоронні органи” РФ незаконно висунули обвинувачення Мустафі Джемілєву за трьома епізодами, які пов’язані з подіями, що відбувались до окупації півострова: “незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)”.

“Такі дії окупаційної влади порушують вимоги ст. 70, ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Ретроспективне застосування кримінального законодавство на окупованій території шляхом переслідування особи відповідно до законодавства РФ за події, які відбувались до початку окупації півострова, є серйозним порушенням норм даної Конвенції”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії і анексованому нею Криму.

Українські Національні Новини

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