Це неспровокований варварський напад: в МЗС прокоментували ранкову атаку рф

МЗС України засудило ранкову атаку рф та назвало її неспровокованим варварським нападом, передає УНН.

8 січня росія знову здійснила масований наступ на Україну та наш народ. Цей неспровокований варварський напад забрав життя щонайменше 3 людей... росія це терористична держава , яка має відповідати за свої злочини - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Наразі відомо, що внаслідок чергового ракетного обстрілу України армією рф чотири людини загинуло та ще 38 отримали поранення.

Під час атаки українські сили протиповітряної оборони знищили 18 ворожих крилатих ракет та всі 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом з ночі армія рф випустила 59 повітряних цілей.

Атака рф на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 постраждалих, серед яких є діти, у Криворізькому районі - четверо потерпілих