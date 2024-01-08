Атака рф на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 постраждалих, серед яких є діти, у Криворізькому районі - четверо потерпілих
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки у Новомосковську Дніпропетровської області постраждали 27 людей, у тому числі 4 дітей; У Криворізькому районі повідомляється про 4 потерпілих.
У Новомосковську Дніпропетровської області внаслідок ворожої ракетної атаки вже відомо про 27 постраждалих, 4 з них - діти. У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти. У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості
За його словами, пораненим надають допомогу лікарі.
Доповнення
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