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Атака рф на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 постраждалих, серед яких є діти, у Криворізькому районі - четверо потерпілих

Атака рф на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 постраждалих, серед яких є діти, у Криворізькому районі - четверо потерпілих

Київ • УНН

 • 102937 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки у Новомосковську Дніпропетровської області постраждали 27 людей, у тому числі 4 дітей; У Криворізькому районі повідомляється про 4 потерпілих.

У Новомосковську Дніпропетровської області внаслідок ворожої ракетної атаки вже відомо про 27 постраждалих, 4 з них - діти. У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН

За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти.  У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості 

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, пораненим надають допомогу лікарі. 

Доповнення 

За даними ДСНС, у Кривому Розі пошкоджені приватні житлові будинки та торгівельний центр. 

У Лозуватській громаді Криворізького району зруйновано приватний будинок.

У місті Новомосковськ виникла пожежа, її вже ліквідували. Пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 автозаправні станції, 5-поверховий будинок та декілька автомобілів.

Вибуховою хвилею було перевернуто маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибралися з салону.

Раніше 

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок масованої атаки рф у понеділок вранці на місто одна людина загинула. 

Тетяна Краєвська

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