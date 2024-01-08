Атака рф на Днепропетровщину: в Новомосковске уже 27 пострадавших, среди которых есть дети, в Криворожском районе - четверо пострадавших

В Новомосковске Днепропетровской области в результате вражеской ракетной атаки уже известно о 27 пострадавших, 4 из них - дети. В Кривом Роге и районе - 4 пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По уточненным данным, в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11-ро остаются в медучреждении. Из них четверо - дети. В Кривом Роге и районе - 4 пострадавших. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести - написал Лысак в Telegram.

По его словам, раненым оказывают помощь врачи.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Кривом Роге повреждены частные жилые дома и торговый центр.

В Лозоватской громаде Криворожского района разрушен частный дом.

В городе Новомосковск возник пожар, его уже ликвидировали. Повреждены 3 админздания, 2 автозаправочные станции, 5-этажный дом и несколько автомобилей.

Взрывной волной было перевернуто маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона.

Ранее

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что в результате массированной атаки рф в понедельник утром на город один человек погиб.