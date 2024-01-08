Это неспровоцированное варварское нападение: в МИД прокомментировали утреннюю атаку рф

МИД Украины осудило утреннюю атаку рф и назвало ее неспровоцированным варварским нападением, передает УНН.

8 января россия снова осуществила массированное наступление на Украину и наш народ. Это неспровоцированное варварское нападение унесло жизни по меньшей мере 3 человек ... россия это террористическое государство, которое должно отвечать за свои преступления - говорится в сообщении.

Напомним

Известно, что в результате очередного ракетного обстрела Украины армией рф четыре человека погибли и еще 38 получили ранения.

Во время атаки украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего с ночи армия рф выпустила 59 воздушных целей.

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