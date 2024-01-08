Четверо людей загинуло, 38 поранено - наслідки масштабної атаки рф на Україну
Київ • УНН
Ракетна атака росії на Україну призвела до загибелі чотирьох і поранення 38 людей у різних регіонах.
Внаслідок чергового ракетного обстрілу України армією рф наразі відомо про чотирьох загиблих, ще 38 отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Національну поліцію України.
Сьогодні вранці ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби. Поліцейські працюють на місцях влучань, надають допомогу людям, документують воєнні злочини росії
Деталі
Як повідомляється, у Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів по містах Кривий Ріг, Новомосковськ та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 отримали поранення, в тому числі постраждало четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.
Внаслідок атаки на Запоріжжя поранення отримали п’ятеро людей. Крім того, пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобіль та цивільну інфраструктуру.
Внаслідок російського удару по містах Харків та Зміїв області одна людина загинула, п’ятеро жителів поранені, пошкоджено два приватні будинки, регіональний центр професійної освіти.
У місті Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули, пошкоджено багатоквартирний будинок.
Ворог атакував Україну 59 повітряними цілями: в ПС ЗСУ підтвердили знищення всіх "шахедів" та 18 крилатих ракет 08.01.24, 11:50 • 31200 переглядiв