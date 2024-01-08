Четыре человека погибли, 38 ранены - последствия масштабной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Ракетная атака россии на Украину привела к гибели четырех и ранению 38 человек в разных регионах.
В результате очередного ракетного обстрела Украины армией рф пока известно о четырех погибших, еще 38 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Сегодня утром враг атаковал Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области. По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления россии
Детали
Как сообщается, в Днепропетровской области в результате ракетных ударов по городам Кривой Рог, Новомосковск и селу Надежда Криворожского района погиб один человек и 28 получили ранения, в том числе пострадали четверо детей. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.
В результате атаки на Запорожье ранения получили пять человек. Кроме того, повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.
В результате российского удара по городам Харьков и Змиев области один человек погиб, пятеро жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.
В городе Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.
Враг атаковал Украину 59 воздушными целями: в ВС ВСУ подтвердили уничтожение всех "шахедов" и 18 крылатых ракет08 январь 2024, 09:50 • 24625 просмотров
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