Четыре человека погибли, 38 ранены - последствия масштабной атаки рф на Украину

В результате очередного ракетного обстрела Украины армией рф пока известно о четырех погибших, еще 38 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сегодня утром враг атаковал Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области. По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления россии - говорится в сообщении Нацполиции.

Детали

Как сообщается, в Днепропетровской области в результате ракетных ударов по городам Кривой Рог, Новомосковск и селу Надежда Криворожского района погиб один человек и 28 получили ранения, в том числе пострадали четверо детей. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

В результате атаки на Запорожье ранения получили пять человек. Кроме того, повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.

В результате российского удара по городам Харьков и Змиев области один человек погиб, пятеро жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.

В городе Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.

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