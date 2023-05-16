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"Це чорний день": у Верховному Суді відреагували на справу про хабар для голови ВС

"Це чорний день": у Верховному Суді відреагували на справу про хабар для голови ВС

Київ • УНН

 • 752170 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Пленум Верховного Суду затвердив заяву щодо інформації НАБУ та САП стосовно справи про хабар обсягом близько 2,7 млн дол. для голови суду Всеволода Князєва, зауваживши, що "це чорний день в історії суду" і судді та працівники ВС співпрацюють зі слідством, пише УНН.

Цитата

"Пленум Верховного Суду затвердив заяву щодо інформації НАБУ та САП. Верховний Суд, повністю усвідомлюючи свою роль і місце в системі правосуддя, бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв’язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників. Судді Верховного Суду шоковані зазначеними подіями", - ідеться у повідомленні.

У заяві Верховний Суд наголошує, що "повне об’єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості". "За будь-який корупційний злочин має бути невідворотне покарання. Судді та працівники ВС добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством", - підкреслюється у заяві.

"Судді Верховного Суду вимушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у ВС, завдають непоправної шкоди репутації та довірі до Суду, нищать авторитет правосуддя. Верховний Суд діє і буде діяти за принципом самоочищення, вживаючи всіх необхідних заходів", - зазначається у заяві.

"Це чорний день в історії Суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар", - підсумували у ВС.

Доповнення

НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду.

У САП підтвердили затримання голови ВС Всеволода Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".

Всеволода Князєва обрали головою Верховного Суду у 2021 році.

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