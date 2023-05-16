"Это черный день": в Верховном Суде отреагировали на дело о взятке для главы ВС

Цитата

"Пленум Верховного Суда утвердил заявление относительно информации НАБУ и САП. Верховный Суд, полностью осознавая свою роль и место в системе правосудия, берет на себя полную ответственность за события, происходящие в связи с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей. Судьи Верховного Суда шокированы указанными событиями", - говорится в сообщении.

В заявлении Верховный Суд отмечает, что "полное объективное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему установлению истины и восстановлению справедливости". "За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и работники ВС добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием", - подчеркивается в заявлении.

"Судьи Верховного Суда вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый вред репутации и доверию к Суду, уничтожают авторитет правосудия. Верховный Суд действует и будет действовать по принципу самоочищения, принимая все необходимые меры", - отмечается в заявлении.

"Это черный день в истории Суда. Мы должны быть достойными и выдержать этот удар", - подытожили в ВС.

Дополнение

НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда.

В САП подтвердили задержание главы ВС Всеволода Князева. На данный момент уведомление о подозрении ему еще не вручили.

В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".

Всеволода Князева избрали председателем Верховного Суда в 2021 году.