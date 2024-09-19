Триває евакуація і перевіряється, чи є люди під завалами: Зеленський про удар по пансіонату в Сумах
Київ • УНН
Президент України відреагував на російський авіаудар по пансіонату для літніх людей у Сумах. Він додав, що за добу рф застосувала майже 90 керованих авіабомб по українських містах та позиціях.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по Сумах заявив, що росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт. За його словами, рф за сьогодні застосували вже майже 90 керованих авіабомб. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт. За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через російський авіаудар авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок інциденту поранено щонайменше 13 осіб, ще одна людина загинула.