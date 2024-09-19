Триває евакуація і перевіряється, чи є люди під завалами: Зеленський про удар по пансіонату в Сумах

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по Сумах заявив, що росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт. За його словами, рф за сьогодні застосували вже майже 90 керованих авіабомб. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт. За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через російський авіаудар авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок інциденту поранено щонайменше 13 осіб, ще одна людина загинула.