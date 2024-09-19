Продолжается эвакуация и проверяется, есть ли люди под завалами: Зеленский об ударе по пансионату в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по Сумах заявил, что россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект. По его словам, рф за сегодня применили уже почти 90 управляемых авиабомб. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании были почти 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект. За одни сегодняшние сутки - на это время - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - сказал Зеленский.

Напомним

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за российского авиаудара по гериатрическому пансионату в Сумах. В результате инцидента ранены по меньшей мере 13 человек, еще один человек погиб.