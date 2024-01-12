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Трудові мігранти, яких заманюють в зс рф, отримують мінімальну військову підготовку, тому уразливі в штурмах – Тарнавський

Трудові мігранти, яких заманюють в зс рф, отримують мінімальну військову підготовку, тому уразливі в штурмах – Тарнавський

Київ • УНН

 • 27442 перегляди

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, іноземці, яких заманюють в зс росії, проходять менш ніж двохтижневу загальновійськову підготовку.

На Таврійському напрямку росіяни кидають на штурми мігрантів і зазнають значних втрат, через брак у останніх військової підготовки. Про це, у своєму Telegram, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

Деталі

Більшість трудових мігрантів та іноземців, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходить максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні. 

– зазначив генерал Тарнавський.

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За словами командувача, в операційній зоні ОСУВ Таврія авіаударів окупанти минулої доби не завдавали, втім ворог провів 43 бойових зіткнення, а також здійснив 547 артобстрілів.

Українські оборонці стійко тримаються і проводять активні дії на визначених напрямках.

Доповнення

Загальні втрати противника минулої доби склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки.

Зокрема, 5 танків, 3 ББМ, 2 артсистеми, 14 БпЛА, 3 автомобіля. Знищено 2 ворожих склади з боєприпасами. 3 окупанти здалися в полон.

– повідомив Олександр Тарнавський.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 368 460осіб особового складу і 6060 танків.

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