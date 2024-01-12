Трудовые мигранты, которых заманивают в ссс рф, получают минимальную военную подготовку, поэтому уязвимы в штурмах - Тарнавский
Киев • УНН
По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, иностранцы, которых заманивают в ВС России, проходят менее чем двухнедельную общевойсковую подготовку.
На Таврическом направлении россияне бросают на штурмы мигрантов и несут значительные потери, из-за нехватки у последних военной подготовки. Об этом, в своем Telegram, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами заманивают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-дневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительны.
В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко12 январь 2024, 08:29 • 25328 просмотров
По словам командующего, в операционной зоне ОСУВ Таврия авиаударов оккупанты за прошедшие сутки не наносили, впрочем враг провел 43 боевых столкновения, а также совершил 547 артобстрелов.
Украинские защитники стойко держатся и проводят активные действия на определенных направлениях.
Дополнение
Общие потери противника за прошедшие сутки составили 462 человека и 27 единиц военной техники.
В частности, 5 танков, 3 ББМ, 2 артсистемы, 14 БпЛА, 3 автомобиля. Уничтожено 2 вражеских склада с боеприпасами. 3 оккупанта сдались в плен.
Напомним,
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 368 460 человек личного состава и 6060 танков.
Больница в Константиновке попала под ракетную атаку россиян, за сутки из-за обстрелов в Донецкой области пострадавших нет12 январь 2024, 09:31 • 21506 просмотров
Трудовые мигранты, которых заманивают в ссс рф, получают минимальную военную подготовку, поэтому уязвимы в штурмах - Тарнавский
По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, иностранцы, которых заманивают в ВС России, проходят менее чем двухнедельную общевойсковую подготовку.
Имею очередь из клиентов, потому что делаю все "на совесть": победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис
Победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис.
россияне обстреляли Херсон: есть погибшая
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибла одна женщина.
россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф
Глава украинской разведки Буданов призывает к усилению санкций против россии, отмечая, что ее экономика является устойчивой, что противоречит предположениям о слабой экономике.
Придется заботиться о московитах: Буданов рассказал, что ждет тех, кто устал от войны за рубежом
Буданов предупреждает, что те, кто за рубежом устал от ситуации в Украине, должны готовиться к встрече с московитами на собственной земле, и подчеркивает необходимость экономической поддержки.
Военные рф думают, что воюют против НАТО в Украине - Буданов
Российские военнопленные удивлены отсутствием солдат НАТО в Украине, как об этом утверждает роспропаганда, говорит глава украинской разведки Буданов.
Украинская разведка раскрыла планы оккупантов в войне до выборов в рф
Украина ожидает активной позиции и пропагандистских усилий со стороны россии накануне президентских выборов в рф в марте, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призывает предоставить больше артиллерии и снарядов, подчеркивая необходимость увеличения количества, в том числе и устаревших систем.
АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков
АРМА обнародовало активы бизнесмена Игоря Гринкевича и его окружения, среди которых 17 объектов недвижимости, 18 земельных участков, автомобили премиум-класса и оружие.
Украинские граждане за рубежом, при достижении пенсионного возраста, смогут оформить пенсию дистанционно: инструкция
Украинские пенсионеры за рубежом теперь могут оформить пенсию онлайн, используя портал Пенсионного фонда и цифровую аутентификацию, такую как "ДіяПідпис".