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Трудовые мигранты, которых заманивают в ссс рф, получают минимальную военную подготовку, поэтому уязвимы в штурмах - Тарнавский

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 10:33  •  16262 просмотра

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По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, иностранцы, которых заманивают в ВС России, проходят менее чем двухнедельную общевойсковую подготовку.

На Таврическом направлении россияне бросают на штурмы мигрантов и несут значительные потери, из-за нехватки у последних военной подготовки. Об этом, в своем Telegram, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами заманивают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-дневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительны. 

- отметил генерал Тарнавский.

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По словам командующего, в операционной зоне ОСУВ Таврия авиаударов оккупанты за прошедшие сутки не наносили, впрочем враг провел 43 боевых столкновения, а также совершил 547 артобстрелов.

Украинские защитники стойко держатся и проводят активные действия на определенных направлениях.

Дополнение

Общие потери противника за прошедшие сутки составили 462 человека и 27 единиц военной техники.

В частности, 5 танков, 3 ББМ, 2 артсистемы, 14 БпЛА, 3 автомобиля. Уничтожено 2 вражеских склада с боеприпасами. 3 оккупанта сдались в плен.

- сообщил Александр Тарнавский.

Напомним,

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 368 460 человек личного состава и 6060 танков.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Трудові мігранти, яких заманюють в зс рф, отримують мінімальну військову підготовку, тому уразливі в штурмах – Тарнавський
Labor migrants lured into the Russian Armed Forces receive minimal military training, so they are vulnerable to assaults - Tarnavsky
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Трудовые мигранты, которых заманивают в ссс рф, получают минимальную военную подготовку, поэтому уязвимы в штурмах - Тарнавский

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, иностранцы, которых заманивают в ВС России, проходят менее чем двухнедельную общевойсковую подготовку.

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