Трьох харків'ян викрили на незаконних операціях на російських платіжних системах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кіберполіція викрила трьох харків’ян у здійсненні незаконних операції за допомогою російських платіжних систем, що використовуються у протиправній діяльності та “відмиванні” коштів. Про це інформує пресслужба Департаменту кіберполіції НПУ, передає УНН.
“Чоловіки конвертували електронні гроші за допомогою заборонених для використання в Україні платіжних систем. Клієнти перераховували національну валюту зловмисникам, після отримували еквівалент в рублях на електронний гаманець російської платіжної системи”, — повідомили правоохоронці.
Так, співробітники кіберполіції в Харківській області встановили, що фігуранти на українських інтернет-майданчиках розмістили оголошення про надання послуг з конвертації грошей та здійснення фінансових операцій за допомогою російських платіжних систем, заборонених на території України. Клієнти зверталися за оголошеннями.
Вказані електронні платіжні системи використовуються у протиправній діяльності та “відмиванні” коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами, вказали у кіберполіції.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних чоловіків. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку та платіжні карти. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів, наголосили у кіберполіції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловікам про підозру.
Як повідомляв УНН, під час карантину в Україні поліція заблокувала понад 5 тисяч інтернет-посилань, пов’язаних із шахрайствами та поширенням неправдивих чуток про COVID-19.