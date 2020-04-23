Поліція заблокувала понад 5 тисяч інтернет-посилань щодо шахрайства та поширення фейків про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні поліція заблокувала понад 5 тисяч інтернет-посилань, пов’язаних із шахрайствами та поширенням неправдивих чуток про COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Кіровоградської області.
Повідомляється, що з початку карантинних заходів поліція перевірили 591 повідомлення щодо вчинення онлайн-шахрайств, пов’язаних з пандемією коронавірусу.
“За результатами — відкрито 54 кримінальні провадження та складено 38 адмінпротоколів. Правоохоронці встановили 144 особи, які причетні до вчинення протиправних дій. Також поліція заблокувала 5169 шахрайських Інтернет-посилань та 449 банківських рахунків, якими користувалися зловмисники під час ведення своєї протиправної діяльності”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, під час моніторингу мережі Інтернет кіберполіція виявила 460 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Наразі вже ідентифіковано 284 особи, які розповсюджували цю інформацію.
“Поліцейські склали шість адмінпротоколів за ст. 173-1 (Поширення неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві викрили інтернет-промоутера на поширенні фейків про COVID-19.