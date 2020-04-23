Полиция заблокировала более 5 тысяч интернет-ссылок о мошенничестве и распространении фейков о COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине полиция заблокировала более 5 тысяч интернет-ссылок, связанных с мошенничествами и распространением ложных слухов о COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.