Полиция заблокировала более 5 тысяч интернет-ссылок о мошенничестве и распространении фейков о COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине полиция заблокировала более 5 тысяч интернет-ссылок, связанных с мошенничествами и распространением ложных слухов о COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.
Сообщается, что с начала карантинных мероприятий полиция проверила 591 сообщение о совершении онлайн-мошенничества, связанных с пандемией коронавируса.
“По результатам — открыто 54 уголовных производства и составлено 38 админпротоколов. Правоохранители установили 144 лица, причастные к совершению противоправных действий. Также полиция заблокировала 5169 мошеннических интернет-ссылок и 449 банковских счетов, которыми пользовались злоумышленники при ведении своей противоправной деятельности”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе мониторинга сети Интернет киберполиция обнаружила 460 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицировано 284 человека, которые распространяли эту информацию.
“Полицейские составили шесть админпротоколов по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве разоблачили интернет-промоутера на распространении фейков о COVID-19.