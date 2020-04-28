Трех харьковчан уличили в незаконных операциях на российских платежных системах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Киберполиция разоблачила трех харьковчан в осуществлении незаконных операций с помощью российских платежных систем, используемых в противоправной деятельности и "отмывании" денег. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции НПУ, передает УНН.
"Мужчины конвертировали электронные деньги с помощью запрещенных для использования в Украине платежных систем. Клиенты перечисляли национальную валюту злоумышленникам, после получали эквивалент в рублях на электронный кошелек российской платежной системы", - сообщили правоохранители.
Так, сотрудники киберполиции в Харьковской области установили, что фигуранты на украинских интернет-площадках разместили объявления об оказании услуг по конвертации денег и осуществлению финансовых операций с помощью российских платежных систем, запрещенных на территории Украины. Клиенты обращались по объявлениям.
Указанные электронные платежные системы используются в противоправной деятельности и "отмывании" денег, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами, указали в киберполиции.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых мужчин. По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов, отметили в киберполиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении.
Как сообщал УНН, во время карантина в Украине полиция заблокировала более 5000 интернет-ссылок, связанных с мошенничествами и распространением ложных слухов о COVID-19.