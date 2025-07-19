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П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 43181 перегляди
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Троє волонтерів на Херсонщині підірвалися на російській міні

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Троє волонтерів у Велетенському Херсонської області отримали мінно-вибухові травми та контузії після наїзду їхнього авто на російську міну. Постраждалі віком 30, 32 та 57 років перебувають у легкому стані та лікуються амбулаторно.

Троє волонтерів на Херсонщині підірвалися на російській міні

У Херсонській області троє волонтерів підірвалися на російській міні, повідомили у Херсонській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

Вчора ввечері у Велетенському троє волонтерів підірвались на російській міні

- повідомили в ОВА.

Деталі

За даними ОВА, авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій.

"Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих - легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсонська область
Tesla
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