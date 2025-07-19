Трое волонтеров в Херсонской области подорвались на российской мине
Киев • УНН
Трое волонтеров в Велетенском Херсонской области получили минно-взрывные травмы и контузии после наезда их автомобиля на российскую мину. Пострадавшие в возрасте 30, 32 и 57 лет находятся в легком состоянии и лечатся амбулаторно.
В Херсонской области трое волонтеров подорвались на российской мине, сообщили в Херсонской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.
Вчера вечером в Велетенском трое волонтеров подорвались на российской мине
Детали
По данным ОВА, автомобиль, в котором они находились, наехал на взрывное устройство.
"Мужчины, 30, 32 и 57 лет, получили минно-взрывные травмы и контузии. Состояние пострадавших - легкое, медики назначили им амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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