Трое волонтеров в Херсонской области подорвались на российской мине

В Херсонской области трое волонтеров подорвались на российской мине, сообщили в Херсонской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.

Вчера вечером в Велетенском трое волонтеров подорвались на российской мине - сообщили в ОВА.

Детали

По данным ОВА, автомобиль, в котором они находились, наехал на взрывное устройство.

"Мужчины, 30, 32 и 57 лет, получили минно-взрывные травмы и контузии. Состояние пострадавших - легкое, медики назначили им амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

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