Троє людей постраждали внаслідок атаки рф на Київщину
Київ • УНН
У Броварському та Бориспільському районах Київської області люди отримали поранення внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників. Також пошкоджено будинки у Вишгородському районі.
Кількість постраждалих людей внаслідок атаки рф у Київській області зросла до трьох, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, станом на 8:45:
- у Броварському районі, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника тілесні ушкодження отримали чоловік та жінка. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Також пошкодження зазнав автомобіль та приватний будинок;
- на Бориспільщині постраждала 43-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до столичної лікарні для надання необхідної допомоги. Пошкоджень зазнав приватний будинок;
- у Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки.
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