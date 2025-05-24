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Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів
06:14 • 4338 перегляди

Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів

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Троє людей постраждали внаслідок атаки рф на Київщину

Київ • УНН

 • 482 перегляди

У Броварському та Бориспільському районах Київської області люди отримали поранення внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників. Також пошкоджено будинки у Вишгородському районі.

Троє людей постраждали внаслідок атаки рф на Київщину

Кількість постраждалих людей внаслідок атаки рф у Київській області зросла до трьох, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, станом на 8:45:

  • у Броварському районі, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника тілесні ушкодження отримали чоловік та жінка. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Також пошкодження зазнав автомобіль та приватний будинок;
    • на Бориспільщині постраждала 43-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до столичної лікарні для надання необхідної допомоги. Пошкоджень зазнав приватний будинок;
      • у Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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