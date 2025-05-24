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Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов
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Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

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Три человека пострадали в результате атаки рф на Киевскую область

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В Броварском и Бориспольском районах Киевской области люди получили ранения в результате падения обломков вражеских беспилотников. Также повреждены дома в Вышгородском районе.

Три человека пострадали в результате атаки рф на Киевскую область

Количество пострадавших людей в результате атаки рф в Киевской области возросло до трех, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, по состоянию на 8:45:

  • в Броварском районе, в результате падения обломков вражеского беспилотника телесные повреждения получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также повреждения получил автомобиль и частный дом;
    • на Бориспольщине пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Повреждения получил частный дом;
      • в Вышгородском районе повреждены два частных дома.

        15 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киев: новые кадры последствий24.05.25, 09:42 • 778 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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