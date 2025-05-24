Три человека пострадали в результате атаки рф на Киевскую область

Количество пострадавших людей в результате атаки рф в Киевской области возросло до трех, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, по состоянию на 8:45:

в Броварском районе , в результате падения обломков вражеского беспилотника телесные повреждения получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также повреждения получил автомобиль и частный дом;

, в результате падения обломков вражеского беспилотника телесные повреждения получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также повреждения получил автомобиль и частный дом; на Бориспольщине пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Повреждения получил частный дом;

пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Повреждения получил частный дом; в Вышгородском районе повреждены два частных дома.

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