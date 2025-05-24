Три человека пострадали в результате атаки рф на Киевскую область
Киев • УНН
В Броварском и Бориспольском районах Киевской области люди получили ранения в результате падения обломков вражеских беспилотников. Также повреждены дома в Вышгородском районе.
Количество пострадавших людей в результате атаки рф в Киевской области возросло до трех, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, по состоянию на 8:45:
- в Броварском районе, в результате падения обломков вражеского беспилотника телесные повреждения получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также повреждения получил автомобиль и частный дом;
- на Бориспольщине пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Повреждения получил частный дом;
- в Вышгородском районе повреждены два частных дома.
15 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киев: новые кадры последствий24.05.25, 09:42 • 778 просмотров