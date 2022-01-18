Три випадки зараження коронавірусом: "Динамо" зазнало кадрових втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Медичний департамент київського ФК "Динамо" надав інформацію щодо проблем у команді з COVID-19 та травмованими гравцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр команди.
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Троє гравців команди - Олександр Караваєв, Ілля Забарний та Ілля Шкурін - не прибули на збір, оскільки їх останні тести на коронавірус дали позитивний результат. Вінгер команди Карлос де Пена переніс COVID-19 під час відпустки на батьківщині та також працює за індивідуальною програмою над відновленням фізичних кондицій.
Центральний захисник Денис Попов продовжує реабілітацію після травми коліна та на кілька днів вирушив до Бельгії, де проходить курс відновлення.
Окрім того, форвард "Динамо" Артем Бєсєдін продовжує відновлювальний процес і поки що працює за індивідуальною програмою.
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