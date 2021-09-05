Три області України та місто Київ не відповідають "зеленій" зоні карантину – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Попри те, що станом на 5 вересня 2021 року всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину, у трьох регіонах та місті Києві епідеміологічні показники перевищують встановлені норми. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗу.
Деталі
Згідно зі встановленими нормами, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма для регіону "зеленої" зони - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:
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- Чернівецькій області - 169;
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- Луганській області - 135;
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- Місті Київ - 107;
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- Херсонській області - 85.
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Водночас, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Відзначимо, що ще вчора, 4 вересня, показникам "зеленої" зони не відповідали тільки дві області.
Доповнення
За добу 4 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізовано 899 осіб, летальних випадків-17.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 69 260 осіб. З них вакциновано першою дозою - 20 430 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 48 830 осіб. Всього з початку кампанії зробили 9 747 714 щеплень.