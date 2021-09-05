Три області України та місто Київ не відповідають "зеленій" зоні карантину – МОЗ

Деталі

Згідно зі встановленими нормами, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма для регіону "зеленої" зони - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:



Чернівецькій області - 169;



Луганській області - 135;



Місті Київ - 107;



Херсонській області - 85.



Водночас, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Відзначимо, що ще вчора, 4 вересня, показникам "зеленої" зони не відповідали тільки дві області.

Доповнення

За добу 4 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізовано 899 осіб, летальних випадків-17.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 69 260 осіб. З них вакциновано першою дозою - 20 430 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 48 830 осіб. Всього з початку кампанії зробили 9 747 714 щеплень.