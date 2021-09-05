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Три области Украины и город Киев не соответствуют "зеленой" зоне карантина - Минздрав

Три области Украины и город Киев не соответствуют "зеленой" зоне карантина - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 82137 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Несмотря на то, что на 5 сентября 2021 года все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина, в трех регионах и городе Киеве эпидемиологические показатели превышают установленные нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

Согласно установленным нормам, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма для региона "зеленой" зоны - 75 больных 100 тысяч населения) превышен в:

  • Черновицкой области - 169;
  • Луганской области - 135;
  • городе Киев - 107;
  • Херсонской области - 85.

В то же время, в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Отметим, что еще вчера, 4 сентября, показателям "зеленой" зоны не соответствовали только две области.

Дополнение

За сутки 4 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 1 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализированы 899 человек, летальных случаев-17.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 69 260 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 20 430 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 48 830 человек. Всего с начала кампании сделали 9 7477 14 прививок.

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