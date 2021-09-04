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В Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Станом на 4 вересня показники двох областей на відповідають нормі “зеленої” зони карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.

Деталі

Згідно зі статистикою, Луганська область три дні поспіль має високий показник госпіталізацій хворих коронавірусом. За останніми даними, він становить 89,9%.

Також завищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус у Львівській області. Він становить 58,9%.

Додамо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо

Як стало відомо УНН з власних джерел, в Україні з 15 вересня введуть локдаун.

Джерело повідомило, що обмежувальні заходи будуть стосуватися як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему “Київ Цифровий”.

Як повідомили у Київській школі економіки (KSE), в Україні прискорилося зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, кількість нових випадків за тиждень зросла на чверть та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для “зеленої” зони 4%. Тому запровадження посилених карантинних обмежень ймовірне в першій половині вересня.

В Україні зафіксовано вже 2,296 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 вересня, — понад 2,6 тисячі, певне зменшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 820 осіб.

Українські Національні Новини

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