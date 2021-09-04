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В Украине показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

В Украине показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Киев  •  УНН

 • 33510 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По состоянию на 4 сентября показатели двух областей отвечающие норме “зеленой” зоны карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

Согласно статистике, Луганская область три дня подряд имеет самый высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он составляет 89,9%.

Также завышенный показатель госпитализаций больных коронавирусом во Львовской области. Он составляет 58,9%.

Добавим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним

Как стало известно УНН из собственных источников, в Украине с 15 сентября введут локдаун.

Источник сообщил, что ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничен через систему “Киев Цифровой”.

Как сообщили в Киевской школе экономики (KSE), в Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19. В частности, количество новых случаев за неделю выросла на четверть и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для “зеленой” зоны 4%. Поэтому введение усиленных карантина вероятно в первой половине сентября.

В Украине зафиксировано уже 2,296 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 сентября, — более 2,6 тысячи, определенное уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 820 человек.

Украинские Национальные Новости

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