Від початку вакцинації в Україні зроблено майже 10 млн щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОЗ України.
Цитата
“69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані — 48 830 людей”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Протягом доби працювали: 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення, 365 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.