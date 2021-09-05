Від початку вакцинації в Україні зроблено майже 10 млн щеплень від COVID-19

Цитата

“69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані — 48 830 людей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби працювали: 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення, 365 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.