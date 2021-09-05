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17 березня, 19:38 • 96302 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120079 перегляди

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17 березня, 13:49 • 153185 перегляди

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17 березня, 09:48 • 161679 перегляди

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Від початку вакцинації в Україні зроблено майже 10 млн щеплень від COVID-19

Київ • УНН

 • 15549 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОЗ України.

Цитата

“69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані — 48 830 людей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби працювали: 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення, 365 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

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