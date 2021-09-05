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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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С начала вакцинации в Украине сделано почти 10 млн прививок от COVID-19

С начала вакцинации в Украине сделано почти 10 млн прививок от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15543 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 569 051 человек, из них получили одну дозу - 5 569 049 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 747 714 прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.

Цитата

“69 260 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 4 сентября 2021 года. Одну дозу получили 20 430 человек полностью иммунизированы — 48 830 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

В течение суток работали: 587 мобильных бригад, 1642 пункта и 365 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Украинские Национальные Новости

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