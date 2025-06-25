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Трамп висловився про статтю 5: підтримує гарантії взаємної оборони НАТО

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про свою підтримку статті 5 договору НАТО, що означає взаємну оборону всіх членів альянсу. Це підтвердження прозвучало під час саміту, незважаючи на попередні коментарі, які викликали певне замішання серед членів НАТО.

Трамп висловився про статтю 5: підтримує гарантії взаємної оборони НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує гарантії взаємної оборони НАТО, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Трамп, як зазначає видання, "був менш ніж декларативним" на шляху на саміт, коли його запитали про його підтримку статті 5 договору НАТО. Коли його попросили прояснити ситуацію в середу, Трамп сказав, що підтримує основне зобов'язання НАТО, що напад на одного члена є нападом на всіх.

"Я підтримую це, ось чому я тут, - сказав Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. - Якби я не підтримував це, мене б тут не було".

Контекст

Трамп заявив журналістам на борту Air Force One у вівторок, що його прихильність до статті 5 "залежить від вашого визначення". Цей коментар збентежив членів НАТО.

"Існує безліч визначень статті 5. Ви це знаєте, так? - сказав Трамп у літаку. - Але я налаштований бути їхніми друзями". Він також дав зрозуміти, що дасть точніше визначення того, що для нього означає стаття 5, коли буде на саміті.

Що каже Генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте за підсумками саміту, коментуючи коментарі Трампа щодо статті 5, як пише The Guardian, сказав: "Існує безліч визначень статті 5", заявив: "Ну, знаєте, стаття 5 абсолютно зрозуміла. І водночас ми завжди казали, що ніколи не будемо вдаватися в подробиці, коли саме буде задіяна стаття 5. А чому ні? Тому що ми не хочемо робити наших супротивників мудрішими".

Потім його знову запитули про Трампа, і він сказав: "Я знаю його майже 10 років. Він хороший друг. Я йому довіряю". "Він був абсолютно правий, що Європа та Канада по суті не надають НАТО те, що ми повинні надавати, і що США витрачають на оборону набагато більше, ніж європейці та канадці. Тепер ми це виправляємо", - зазначив Рютте.

Рютте заявив, що узгоджені цілі показують, що "союзники усвідомлюють серйозність загроз, з якими ми стикаємося, і у відповідь вони об’єдналися, щоб узгодити амбітне, але важливе нове зобов’язання щодо витрат на оборону".

Далі він заявив: "Президент Трамп чітко заявив, що Америка віддана НАТО. Він знову підтвердив це сьогодні беззаперечно". "Водночас він чітко дав зрозуміти, що Америка очікує більшого внеску європейських союзників і Канади, і саме це ми бачимо, як вони роблять", - вказав Рютте.

"Зараз ми переходимо від узгодження того, що нам потрібно, до засукання рукавів і втілення цього нового плану в реальність, і частково це вимагає від нас швидкого розширення нашого оборонно-промислового потенціалу по обидва боки Атлантики", - наголосив Генсек НАТО.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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