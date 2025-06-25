Трамп высказался о статье 5: поддерживает гарантии взаимной обороны НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает гарантии взаимной обороны НАТО, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп, как отмечает издание, "был менее чем декларативным" на пути на саммит, когда его спросили о его поддержке статьи 5 договора НАТО. Когда его попросили прояснить ситуацию в среду, Трамп сказал, что поддерживает основное обязательство НАТО, что нападение на одного члена является нападением на всех.

"Я поддерживаю это, вот почему я здесь, - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. - Если бы я не поддерживал это, меня бы здесь не было".

Контекст

Трамп заявил журналистам на борту Air Force One во вторник, что его приверженность к статье 5 "зависит от вашего определения". Этот комментарий смутил членов НАТО.

"Существует множество определений статьи 5. Вы это знаете, да? - сказал Трамп в самолете. - Но я настроен быть их друзьями". Он также дал понять, что даст более точное определение того, что для него означает статья 5, когда будет на саммите.

Что говорит Генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте по итогам саммита, комментируя комментарии Трампа относительно статьи 5 после того, как он сказал: "Существует множество определений статьи 5", заявил: "Ну, знаете, статья 5 абсолютно понятна. И в то же время мы всегда говорили, что никогда не будем вдаваться в подробности, когда именно будет задействована статья 5. А почему нет? Потому что мы не хотим делать наших противников мудрее".

Затем его снова спросили о Трампе, и он сказал: "Я знаю его почти 10 лет. Он хороший друг. Я ему доверяю". "Он был абсолютно прав, что Европа и Канада по сути не предоставляют НАТО то, что мы должны предоставлять, и что США тратят на оборону намного больше, чем европейцы и канадцы. Теперь мы это исправляем", - отметил Рютте.

Рютте заявил, что согласованные цели показывают, что "союзники осознают серьезность угроз, с которыми мы сталкиваемся, и в ответ они объединились, чтобы согласовать амбициозное, но важное новое обязательство по расходам на оборону".

Далее он заявил: "Президент Трамп четко заявил, что Америка привержена НАТО. Он снова подтвердил это сегодня безоговорочно". "В то же время он четко дал понять, что Америка ожидает большего вклада европейских союзников и Канады, и именно это мы видим, как они делают", - указал Рютте.

"Сейчас мы переходим от согласования того, что нам нужно, к засучиванию рукавов и воплощению этого нового плана в реальность, и частично это требует от нас быстрого расширения нашего оборонно-промышленного потенциала по обе стороны Атлантики", - подчеркнул Генсек НАТО.