Трамп вимагає позбавити ліцензії телеканал CBS за редагування інтерв'ю Гарріс
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав позбавити CBS ліцензії через редагування інтерв'ю Камали Гарріс. Федеральна комісія з комунікацій не побачила порушень, назвавши слова Трампа "загрозою для свободи слова".
Кандидат у президенти США Дональд Трамп через свої соціальні мережі заявив, що телеканал CBS має бути позбавлений ліцензії на мовлення через буцімто "втручання у вибори". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Як зазначає видання, так республіканець оцінив редагування інтерв'ю з Камалою Гарріс, яке вийшло в ефірі програми "60 хвилин". Про те, що відповіді віцепрезидентки були перезаписані, стало відомо через порівняння фінальної версії з трейлерною.
На запитання щодо того, чи дослухається ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу до Вашингтона, в ефірі Гарріс дипломатично заявила про необхідність завершити війну. Натомість у матеріалах прев'ю в цей самий момент вона дала довгу і не дуже зв'язну відповідь, яку критики назвали "словесним салатом".
Попри обурення Трампа, у Федеральній комісії з комунікацій, яка відповідає у США за телеліцензії, заявили, що не бачать порушень у діях CBS, а от слова самого республіканця оцінили як "загрозу для свободи слова".
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