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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп требует лишить лицензии телеканал CBS за редактирование интервью Харрис

Трамп требует лишить лицензии телеканал CBS за редактирование интервью Харрис

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 03:28  •  6768 просмотра

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Дональд Трамп призвал лишить CBS лицензии из-за редактирования интервью Камалы Харрис. Федеральная комиссия по коммуникациям не увидела нарушений, назвав слова Трампа "угрозой для свободы слова".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп через свои социальные сети заявил, что телеканал CBS должен быть лишен лицензии на вещание из-за якобы «вмешательства в выборы». Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, так республиканец оценил редактирование интервью с Камалой Харрис, которое вышло в эфире программы «60 минут». О том, что ответы вице-президента были перезаписаны, стало известно из-за сравнения финальной версии с трейлерной.

На вопрос о том, прислушивается ли израильский премьер Биньямин Нетаньяху к Вашингтону, в эфире Харрис дипломатично заявила о необходимости завершить войну. Зато в материалах превью в этот же момент она дала длинный и не очень связный ответ, который критики назвали «словесным салатом».

Несмотря на возмущение Трампа, в Федеральной комиссии по коммуникациям, которая отвечает в США за телелицензии, заявили, что не видят нарушений в действиях CBS, а вот слова самого республиканца оценили как «угрозу для свободы слова». 

Трамп назвал Харрис "психически отсталой": республиканцы раскритиковали экс-президента29 сентября 2024, 22:42 • 23888 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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