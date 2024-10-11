Трамп требует лишить лицензии телеканал CBS за редактирование интервью Харрис
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал лишить CBS лицензии из-за редактирования интервью Камалы Харрис. Федеральная комиссия по коммуникациям не увидела нарушений, назвав слова Трампа "угрозой для свободы слова".
Кандидат в президенты США Дональд Трамп через свои социальные сети заявил, что телеканал CBS должен быть лишен лицензии на вещание из-за якобы «вмешательства в выборы». Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, так республиканец оценил редактирование интервью с Камалой Харрис, которое вышло в эфире программы «60 минут». О том, что ответы вице-президента были перезаписаны, стало известно из-за сравнения финальной версии с трейлерной.
На вопрос о том, прислушивается ли израильский премьер Биньямин Нетаньяху к Вашингтону, в эфире Харрис дипломатично заявила о необходимости завершить войну. Зато в материалах превью в этот же момент она дала длинный и не очень связный ответ, который критики назвали «словесным салатом».
Несмотря на возмущение Трампа, в Федеральной комиссии по коммуникациям, которая отвечает в США за телелицензии, заявили, что не видят нарушений в действиях CBS, а вот слова самого республиканца оценили как «угрозу для свободы слова».
Трамп назвал Харрис "психически отсталой": республиканцы раскритиковали экс-президента29 сентября 2024, 22:42 • 23888 просмотров