Трамп встановив особистий рекорд за кількістю твітів за день

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер встановив особистий рекорд по використанню Twitter за один день з дня вступу на посаду президента США, опублікувавши понад 120 твітів або ретвітів за 24 години, передає УНН із посиланням на The Hill.