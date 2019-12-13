Трамп встановив особистий рекорд за кількістю твітів за день
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер встановив особистий рекорд по використанню Twitter за один день з дня вступу на посаду президента США, опублікувавши понад 120 твітів або ретвітів за 24 години, передає УНН із посиланням на The Hill.
Всього президент написав 123 повідомлення, перевищивши свій попередній рекорд в 105 повідомлень, встановлений лише кількома днями раніше.
Більшість твітів Трампа було опубліковано вранці, коли президент перепостив десятки повідомлень законодавців-республіканців, реагуючи на слухання з імпічменту в Судовому комітеті Палати представників.
Твіти самого президента протягом дня починалися і закінчувалися критикою демократів, які проводили слухання з імпічменту, які він охарактеризував як "містифікацію".
Найцікавіше повідомлення Трампа також прийшлося на ранок, коли він висміяв 16-річну Ґрету Тунберґ, яку напередодні назвали "Людиною року" по версії видання The Time.
"Просто смішно. Ґрета повинна попрацювати над своєю проблемою з управління гнівом, а потім сходити на старий добрий фільм з другом! Відпочинь, Ґрето, відпочинь!", - прокоментував Трамп рішення.
Як раніше повідомлялося в УНН, 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ визнана людиною 2019 року за версією журналу Time. Серед номінантів також був і Дональд Трамп.