Трамп скоротив фінансування кіберзахисту України від російських атак - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила скоротити і призупинити фінансування низки урядових агентств і програм, зокрема на захист України від російських кібератак. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Впродовж останніх п'яти років Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) лише зобов'язалося надати понад 200 мільйонів доларів на допомогу в сфері кібербезпеки Україні. Національне агентство безпеки та Кіберкомандування США також надали допомогу. Вона є критично важливою для того, щоб допомогти країні запобігти та відновитися після російських кібератак на урядові сайти, телекомунікаційні компанії та критичну інфраструктуру, зокрема, постачальників енергії в умовах російсько-української війни.

Однак після інавгурації Трампа і створення Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, відбулось скорочення відповідних програм.

Скорочення підтримки кібербезпеки для України послабить цифрові фронти країни, зробивши її "легкою мішенню" для росії, кажуть кіберексперти. Журналісти Bloomberg звернулись за коментарями у Білий дім, а також у Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та Агентство національної безпеки США.

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що всі програми закордонної допомоги перебувають на перегляді для відповідності пріоритетам президента США. Водночас у ДССЗЗІ та АНБ не прокоментували дану ситуацію.

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