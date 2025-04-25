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Трамп скоротив фінансування кіберзахисту України від російських атак - Bloomberg

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Адміністрація Трампа вирішила скоротити фінансування програм кібербезпеки України. Це може послабити захист країни та зробити її легкою мішенню для російських хакерів.

Трамп скоротив фінансування кіберзахисту України від російських атак - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила скоротити і призупинити фінансування низки урядових агентств і програм, зокрема на захист України від російських кібератак. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Впродовж останніх п'яти років Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) лише зобов'язалося надати понад 200 мільйонів доларів на допомогу в сфері кібербезпеки Україні. Національне агентство безпеки та Кіберкомандування США також надали допомогу. Вона є критично важливою для того, щоб допомогти країні запобігти та відновитися після російських кібератак на урядові сайти, телекомунікаційні компанії та критичну інфраструктуру, зокрема, постачальників енергії в умовах російсько-української війни.

Однак після інавгурації Трампа і створення Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, відбулось скорочення відповідних програм.

Скорочення підтримки кібербезпеки для України послабить цифрові фронти країни, зробивши її "легкою мішенню" для росії, кажуть кіберексперти. Журналісти Bloomberg звернулись за коментарями у Білий дім, а також у Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та Агентство національної безпеки США.

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що всі програми закордонної допомоги перебувають на перегляді для відповідності пріоритетам президента США. Водночас у ДССЗЗІ та АНБ не прокоментували дану ситуацію.

Як хакери проникають у системи: топ-5 вразливостей українських організацій21.04.25, 15:57 • 4646 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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