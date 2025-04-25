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Трамп сократил финансирование киберзащиты Украины от российских атак - Bloomberg

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Администрация Трампа решила сократить финансирование программ кибербезопасности Украины. Это может ослабить защиту страны и сделать ее легкой мишенью для российских хакеров.

Трамп сократил финансирование киберзащиты Украины от российских атак - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить и приостановить финансирование ряда правительственных агентств и программ, в частности, на защиту Украины от российских кибератак. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В течение последних пяти лет Агентство США по международному развитию (USAID) лишь обязалось предоставить более 200 миллионов долларов на помощь в сфере кибербезопасности Украине. Национальное агентство безопасности и Киберкомандование США также оказали помощь. Она критически важна для того, чтобы помочь стране предотвратить и восстановиться после российских кибератак на правительственные сайты, телекоммуникационные компании и критическую инфраструктуру, в частности, поставщиков энергии в условиях российско-украинской войны.

Однако после инаугурации Трампа и создания Департамента эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском, произошло сокращение соответствующих программ.

Сокращение поддержки кибербезопасности для Украины ослабит цифровые фронты страны, сделав ее "легкой мишенью" для россии, говорят киберэксперты. Журналисты Bloomberg обратились за комментариями в Белый дом, а также в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины и Агентство национальной безопасности США.

В администрации Дональда Трампа заявили, что все программы зарубежной помощи находятся на пересмотре для соответствия приоритетам президента США. В то же время в ГСССЗИ и АНБ не прокомментировали данную ситуацию.

Как хакеры проникают в системы: топ-5 уязвимостей украинских организаций21.04.25, 15:57 • 4646 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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