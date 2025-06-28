Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot

Президент США Дональд Трамп не виключив поставок в Україну додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив на прессконференції у Білому дмі, пише УНН.

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Журналісти запитали президента США, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну та чи ухвалив він рішення щодо цього питання.

"Можливо", - відповів Трамп.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.