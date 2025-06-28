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Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент США Дональд Трамп не виключив поставок додаткових ракет Patriot Україні. Він відповів "Можливо" на запитання журналістів щодо цього рішення на прессконференції у Білому домі.

Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot

Президент США Дональд Трамп не виключив поставок в Україну додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив на прессконференції у Білому дмі, пише УНН.

Деталі

Журналісти запитали президента США, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну та чи ухвалив він рішення щодо цього питання.

"Можливо", - відповів Трамп.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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