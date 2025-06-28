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Трамп предположил возможность передачи Украине систем Patriot

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент США Дональд Трамп не исключил поставок дополнительных ракет Patriot Украине. Он ответил "Возможно" на вопрос журналистов относительно этого решения на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп предположил возможность передачи Украине систем Patriot

Президент США Дональд Трамп не исключил поставок на Украину дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, пишет УНН.

Подробности

Журналисты спросили президента США, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot на Украину и принял ли он решение по этому вопросу.

"Возможно", - ответил Трамп.

Напомним

Как ранее писал УНН, Украина готова приобрести 10 систем Patriot за 15 млрд долларов, чтобы защитить гражданское население от российских обстрелов. Зеленский заявил, что европейские партнеры готовы финансово присоединиться к соглашению.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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