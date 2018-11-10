Трамп посмертно нагородить Елвіса Преслі вищою нагородою США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп посмертно нагородить “короля рок-н-ролу” Елвіса Преслі (1935-1977) вищою нагородою Сполучених Штатів для цивільних осіб — Президентською медаллю Свободи. Про це повідомляє УНН із посиланням на поширену в суботу заяву Білого дому.
“Елвіс Преслі став уособленням американської культури для мільярдів його фанатів по всьому світу. Елвіс поєднував госпел, кантрі і ритм-енд-блюз, щоб створити своє неповторне звучання, і продав більше мільярда записів”, — йдеться в документі. “Елвіс Преслі залишається вічно. американсько. іконою і через 40 років після своєї смерті”, — зазначає прес-служба Білого дому.
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Церемонія нагородження пройде в наступну п’ятницю — 16 листопада. Президентською медаллю Свободи нагороджуються люди, “які внесли особливий внесок у безпеку і захист національних інтересів США, у підтримання миру в усьому світі, а також за заслуги в області культури або інших громадських і приватних сферах”.
Як раніше інформував УНН, Елвіс Преслі — американський співак і актор, який народився в 1935 році в штаті Міссісіпі. Музикант став одним із перших виконавців, включених до Зали слави рок-н-ролу. Після обрання Лас-Вегасу в якості постійного полігону для творчості у співака розпочалися проблеми зі здоров’ям через наркотики, щільний графік та місцевий ритм життя. Преслі помер в 1977 році у віці 42 років від зупинки серця.
Журнал Forbes представив рейтинг знаменитостей, культурна спадщина яких і після смерті приносить дохід. Друге місце в ньому знову зайняв співак Елвіс Преслі (40 млн доларів).