Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли высшей наградой США

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107025 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113979 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151766 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145828 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137145 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128518 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172252 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли высшей наградой США

Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли высшей наградой США

Киев  •  УНН

 • 9054 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Американский лидер Дональд Трамп посмертно наградит “короля рок-н-ролла” Элвиса Пресли (1935-1977) высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц — Президентской медалью Свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное в субботу заявление Белого дома.

“Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов обожавших его фанатов по всему миру. Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей”, — говорится в документе. “Элвис Пресли остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти”, — отмечает пресс-служба Белого дома.

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Церемония награждения пройдет 16 ноября. Президентской медалью Свободы награждаются люди, “которые внесли особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также за заслуги в области культуры или других общественных и частных сферах”.

Как ранее информировал УНН, Элвис Пресли — американский певец и актер, родился в 1935 году в штате Миссисипи. Музыкант стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. После избрания Лас-Вегаса в качестве постоянного полигона для творчества у певца начались проблемы со здоровьем из-за наркотиков, плотного графика и местного ритма жизни. Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.

Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, культурное наследие которых и после смерти приносит доход. Второе место в нем снова занял певец Элвис Пресли (40 млн долларов).

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