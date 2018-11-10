Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли высшей наградой США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Американский лидер Дональд Трамп посмертно наградит “короля рок-н-ролла” Элвиса Пресли (1935-1977) высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц — Президентской медалью Свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное в субботу заявление Белого дома.
“Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов обожавших его фанатов по всему миру. Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей”, — говорится в документе. “Элвис Пресли остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти”, — отмечает пресс-служба Белого дома.
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Церемония награждения пройдет 16 ноября. Президентской медалью Свободы награждаются люди, “которые внесли особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также за заслуги в области культуры или других общественных и частных сферах”.
Как ранее информировал УНН, Элвис Пресли — американский певец и актер, родился в 1935 году в штате Миссисипи. Музыкант стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. После избрания Лас-Вегаса в качестве постоянного полигона для творчества у певца начались проблемы со здоровьем из-за наркотиков, плотного графика и местного ритма жизни. Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.
Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, культурное наследие которых и после смерти приносит доход. Второе место в нем снова занял певец Элвис Пресли (40 млн долларов).