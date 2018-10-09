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Трамп назве кандидата на пост постійного представника США в ООН у найближчі тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що назве наступника постійного представника Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі через дві-три тижні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Трамп додав, що розгляне кандидатуру свого колишнього економічного радника і екс-виконавчого директора Goldman Sachs Діни Пауелл. “Вона (Діна Пауелл - прим. УНН), безумовно, є людиною, чию кандидатуру я б розглянув. Я розглядаю її кандидатуру”, — сказав американський лідер, відповідаючи на питання журналістів.

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“У нас у списку багато імен”, — зазначив президент. “Діна, звичайно ж. Є й інші”, — додав Трамп, підкресливши також, що остаточне рішення йому допоможе прийняти нинішній постпред США при ООН Ніккі Хейлі, яка залишає свій пост у січні майбутнього року. “Ніккі буде працювати із нами і допоможе з вибором”, — повідомив господар Білого дому.

У той же час 45-й президент США заявив, що його дочка Іванка Трамп чудово б впоралася із роботою в ООН, проте він не буде обирати її в якості постпреда через можливі звинувачення в кумівстві.

Раніше Дональд Трамп прийняв відставку постпреда США при ООН Ніккі Хейлі. Він заявив, що вона виконала “неймовірну роботу”. Хейлі покине пост у кінці року, однак президент висловив надію, що вона повернеться в іншій ролі.

Як раніше інформував УНН, Ніккі Хейлі, яка обіймала з січня 2017 року пост постійного представника США при ООН, раніше у вівторок оголосила про свою відставку і піде з посади у січні майбутнього року. Вона була затверджена на посаді постійного представника США при ООН через чотири дні після того, як президент Трамп вступив на посаду президента 20 січня 2017 року. Сама Хейлі під час прес-конференції у Білому домі заявила, що йде у відставку не через особисті причини. Про свої подальші плани вона не повідомила.

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