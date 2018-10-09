Трамп назовет кандидата на пост постпреда США в ООН в ближайшие недели

Трамп добавил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника и экс-исполнительного директора Goldman Sachs Дины Пауэлл. “Она (Дина Пауэлл — прим. УНН), безусловно, является человеком, чью кандидатуру я бы рассмотрел. Я рассматриваю её кандидатуру”, — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

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“У нас в списке много имен”, — отметил президент. “Дина, конечно же. Есть и другие”, — добавил Трамп, подчеркнув также, что окончательное решение ему поможет принять нынешний постпред США при ООН Никки Хейли, которая покидает свой пост в январе будущего года. “Никки будет работать с нами и поможет с выбором”, — сказал хозяин Белого дома.

В то же время 45-й президент США заявил, что его дочь Иванка Трамп прекрасно бы справилась с работой в ООН, однако он не будет выбирать её в качестве постпреда из-за возможных обвинений в кумовстве.

Ранее Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Он заявил, что она выполнила “невероятную работу”. Хейли покинет пост в конце года, однако президент выразил надежду, что она вернется в другой роли.

Как ранее информировал УНН, Никки Хейли, занимавшая с января 2017 пост постоянного представителя США при ООН, ранее во вторник объявила о своей отставке и покинет пост в январе будущего года. Она была утверждена на посту постоянного представителя США при ООН всего через четыре дня после того, как президент Трамп вступил на пост президента 20 января 2017 года. Сама Хейли в ходе пресс-конференции в Белом доме заявила, что уходит в отставку не по личным причинам. О своих дальнейших планах она не сообщила.