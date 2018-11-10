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Трамп і Макрон після “непорозуміння” провели конструктивну зустріч

Трамп і Макрон після “непорозуміння” провели конструктивну зустріч

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп та французький лідер Еммануель Макрон провели “дуже конструктивну” двосторонню зустріч в суботу. Про це пише видання Reuters, посилаючись на слова чиновника у Єлисейських Полях, передає УНН.

Обидва лідери зустрілися лише за кілька годин після того, як Трамп розкритикував у соцмережі Twitter пропозицію Макрона створити європейську армію для зміцнення військові спроможності Європи та зменшення свою залежності від Сполучених Штатів.

Джерело повідомило виданню, що мало місце “нерозуміння”, і Трамп, який написав в соцмережі, що коментарі Макрона були “дуже образливими”, сказав Макрону під час зустрічі: “Я думаю, ми набагато ближчі, ніж здається”.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп назвав образливими слова французького лідера Еммануеля Макрона про те, що Євросоюз повинен мати свою армію, щоб захищатися від інших країн, у тому числі від Сполучених Штатів.

Раніше Макрон озвучив ідею створення загальноєвропейської армії. На його думку, це зменшить залежність Європи від США.

“Ми повинні захищати себе від Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів”, — сказав він 6 листопада в ефірі Europe 1, коментуючи рішення Вашингтона вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Нагадаємо, 10 листопада президент США на чолі офіційної делегації прибув в Париж, де він візьме участь в урочистостях із нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

LIVE | Avec Donald Trump, Président des États-Unis. https://t.co/uQs43RRum0

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 листопада 2018 р.

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